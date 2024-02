Emergenza casa, 257 gli alloggi del Comune: a breve l’avviso per le famiglie

Entro la fine del 2024 altre 113 unità immobiliari di proprietà del Comune di Brescia e destinate al Servizio abitativo pubblico (Sap) torneranno disponibili a seguito di opere di ristrutturazione o di recupero.

Queste andranno ad aggiungersi ad altri alloggi già manutenuti portando a 257 le unità immobiliari Sap prevedibilmente disponibili per un’assegnazione entro l’anno.

L’avviso

L’Amministrazione comunale provvederà dunque nel 2024 a emanare un avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative.

Tale avviso sarà rivolto alle famiglie con Isee inferiore a 16.000 euro e prevederà l’assegnazione del 40% degli alloggi di proprietà comunale ai nuclei familiari in condizioni di indigenza (con Isee inferiore a 3.000 euro). Inoltre, saranno individuati quale ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale i nuclei familiari che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in carico al «Progetto di contenimento sfratti del Comune di Brescia».

Ex canone moderato

Il Comune, oltre agli alloggi destinati al Sap, è proprietario di altre 287 unità immobiliari destinate al Servizio abitativo sociale (Sas), ex canone moderato. Di queste, 34 saranno rese disponibili all’assegnazione entro il 2024, sia a seguito di interventi manutentivi, sia per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari. I Sas comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari con una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato, né di accedere a un servizio abitativo pubblico.

Il Piano dei servizi abitativi, inoltre, prevede anche che nel 2024 si proceda con l’indizione di un apposito bando finalizzato all’assegnazione dei sei alloggi disponibili nel complesso di contrada Santa Chiara 41, riservato ai dipendenti del Ministero della Giustizia, agli appartenenti di Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.