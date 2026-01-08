Elezioni comunali, a Lonato primi movimenti sui due fronti opposti

Il cronometro è partito. A Lonato si tornerà al voto nella primavera 2026: un’elezione posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza naturale, per effetto dello slittamento deciso dal Viminale per uniformare il calendario amministrativo.

Cinque anni e mezzo fa, dato che il Comune supera la soglia dei 15mila abitanti, Lonato avrebbe potuto andare al ballottaggio. Ma Roberto Tardani fu riconfermato al primo turno sostenuto da una coalizione formata da Lega (primo partito all’epoca), Forza Italia con «Noi con Lonato», Fratelli d’Italia e dalla civica «Impegno civico». La sfidante Paola Comencini si fermò poco sotto al 34% con la sua lista, «Progetto Lonato», il Partito democratico e «Ritrovo Lonato». In corsa c’erano anche Davide Bollani per «Obiettivo Lonato» e Sandro Teodori per «Lonato in Comune».

Dopo due mandati consecutivi, Tardani non potrà ricandidarsi, almeno secondo le regole attuali. A meno di colpi di scena normativi, il centrodestra dovrà quindi scegliere un nuovo nome per la corsa alla guida del Comune. E se in maggioranza i movimenti restano sottotraccia, qualcosa si è già mosso tra i banchi dell’opposizione.

Al lavoro

Poche settimane fa è stato presentato il progetto civico «Lonato Insieme», nato dall’unione tra la lista «Ritrovo Lonato» e le forze locali di Movimento 5Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Una sigla ancora in costruzione, ma già attiva con incontri pubblici e strumenti partecipativi sul territorio. Tra i promotori del progetto c’è anche chi alle scorse elezioni aveva sostenuto la candidatura di Comencini.

Anche in maggioranza gli equilibri si stanno lentamente ridisegnando. La scorsa estate Fratelli d’Italia ha raddoppiato la propria presenza in Consiglio comunale, accogliendo nel suo gruppo due nuovi consiglieri: Cristina Treccani, ex «Noi con Lonato», e lo stesso Bollani, fino ad allora all’opposizione. Un doppio passaggio che potrebbe preludere a nuove alleanze o ridefinizioni interne alla coalizione. Il quadro resta dunque fluido. Ma la campagna di fatto è già iniziata.