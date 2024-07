È stato ritrovato un corpo nelle acque del fiume Oglio a Pontoglio. Le operazioni di recupero da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco sono ancora in corso ed è presto per sapere se si tratti di Renato Marenzi, il 52enne residente a Brescia che venerdì sera si era buttato nel fiume a Palazzolo, dal ponte della ferrovia. Il corpo è stato individuato nel primo pomeriggio di oggi a Pontoglio, in via Garibaldi, praticamente di fronte al centro sportivo comunale.

Anche oggi sono state battute le zone in acqua e le sponde dai soccorritori anche con l’ausilio di un gommone rafting e moto d’acqua. I video girati dai droni hanno permesso di rendere più dettagliate le informazioni sulle zone, anche per una maggiore sicurezza per le squadre di terra e gli operatori in acqua.

Le ricerche sono iniziate nei giorni scorsi - © www.giornaledibrescia.it

Hanno lavorato sul posto personale Tas (topografia applicata al soccorso) Sfa (soccorritori fluviali) Sommozzatori, Sapr (Sistemi a pilotaggio remoto) e squadre di terra, che hanno scandagliato le sponde del fiume Oglio: tutti coordinati dal Ros (Responsabile operazioni di soccorso) e dal funzionario di guardia in collegamento diretto con il comando provinciale Vigili del fuoco di Brescia e la Prefettura.