Disperso nell’Oglio, ancora nessuna traccia del 52enne di Palazzolo

Ancora nessuna traccia nelle acque del fiume del corpo di Renato Marenzi, il 52enne palazzolese residente a Brescia, che venerdì sera si è buttato nell'Oglio dal ponte della ferrovia a Palazzolo.

La denuncia

I Vigili del fuoco sono al lavoro da venerdì sera, quando una donna ha lanciato l'allarme dopo aver sentito una persona gettarsi dal ponte che collega le province di Brescia e Bergamo. La denuncia di scomparsa di Marenzi, invece, è arrivata sabato pomeriggio. A farla l'ex moglie.

Le ricerche

Anche oggi, per tutto il giorno, i Vigili del fuoco di Brescia sono stati impegnati nelle ricerche. Ricerche che riprenderanno domani mattina alle 8. Con una sola differenza: il campo base non sarà più nel piazzale Giovanni XXIII, in riva al fiume, ma al distaccamento dei Vigili del fuoco di Palazzolo. Nei primi giorni, tenuto conto delle condizioni del fiume, è stato impossibile scendere in acqua: la corrente era troppo forte.

Per questo motivo il lavoro principale lo ha svolto il personale a bordo dell'elicottero dei Vigili del fuoco, che ha sorvolato la zona. Oggi l'elicottero si è spinto molte oltre Palazzolo, mentre i fluviali sono già arrivati al ponte vecchio di Pontoglio. Una parte delle ricerche ha interessato addirittura il territorio di Urago d'Oglio. I sommozzatori, oggi, hanno concluso le operazioni a Palazzolo: di fatto hanno cercato nei luoghi in cui in passato erano stati trovati altri corpi.