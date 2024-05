È stato inaugurato il terzo ponte a Ponte Caffaro

Ponte bagnato ponte fortunato, si spera. È stato inaugurato oggi pomeriggio alla presenza delle autorità trentine e bresciane il nuovo ponte provvisorio sul torrente Caffaro. Una struttura che ha il merito di risolvere almeno temporaneamente i problemi di sicurezza viaria al confine fra le due province.

Il taglio del nastro, sotto la pioggia battente, ha visto brevi discorsi delle autorità presenti riparate da un gazebo, ma non degli amministratori di casa a Bagolino che questa soluzione l’avevano vista come controproducente. Poi l’apertura. I primi veicoli sono transitati poco dopo le 15, mentre gli operai bloccavano l’accesso al vecchio ponte in ferro, rimasto lì solo per i pedoni.

Il bailey provvisorio dovrà rimanere in funzione per nove mesi: il tempo per realizzare un nuovo ponte in ferro, ormai inadeguato, che sostituirà quello storico, che verrà recuperato e valorizzato da qualche altra parte con altre funzioni.