Terzo ponte sul Caffaro, inizia oggi la posa del «Bailey»

La fotografia è stata scattata questa mattina dalle parti di Storo. Un pezzo di ponte «Bailey» che arriva sul Caffaro. Ad attenderlo la gigantesca gru piazzata su via Campini. Oggi inizieranno la posa del manufatto, provvisorio per 9 mesi, che entro la fine del mese dovrebbe essere operativo e permettere la sistemazione e l’allargamento del vecchio ponte storico in ferro.

Si tratta del terzo ponte sul torrente Caffaro, al confine fra Lombardia e Trentino.