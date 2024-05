È morto l’ex sindaco di Carpenedolo Valentino Treccani

Stamattina Carpenedolo si è svegliata con una triste notizia: alle prime luci dell’alba è morto l’ex sindaco Valentino Treccani. Aveva 66 anni.

Noto ingegnere con uno studio in via Deretti, molti lo ricordano per la sua grande passione politica. Fu appunto eletto alla guida dell’esecutivo nel 1999, con il sostegno della Lega Nord. In tempi più recenti ha invece deciso di fondare il gruppo «Carpenedolo al centro» per sostenere Stefano Tramonti tanto nella chiamata alle urne del 2014 quanto in quelle del 2019 (vinte in entrambe le occasioni).

E nonostante la malattia negli ultimi tempi gli dava diversi problemi, non si è tirato affatto indietro: per l’amore verso il proprio paese, ha quindi deciso di appoggiare la candidatura di Viviana Durosini per la lista «Carpenedolo ci siamo» alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. «Ti ringrazio Valentino per avermi sempre aiutato, ti ringrazio perché come spesso ti ho detto in questi anni, seppur fossi sempre in ritardo, ci sei sempre stato!», è il commosso saluto da parte dell’attuale sindaco Stefano Tramonti verso il compianto amico.