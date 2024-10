È morto il ciclista investito a Verolanuova

Si è scontrato contro un’auto mentre era in sella alla sua bici ed è morto dopo poche ore in ospedale. Domenico Brunelli, 82 anni, lascia una moglie e due figli: per anni ha lavorato come fattore in un’azienda di Scorsarolo, frazione di Verolavecchia, e da alcuni anni vive a Verolanuova.

L’incidente è avvenuto alle 11.30 in via Rovetta, strada principale che porta nel centro del paese. L’anziano ciclista, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, è stato investito da un’auto, una Mercedes Classe B.

L’82enne é stato rianimato per oltre mezz’ora e ed è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Manerbio, dove il suo cuore ha cessato di battere.