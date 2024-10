È il terzo ottobre più piovoso di sempre: 300 millimetri in città

I dati dell'osservatorio cittadino, installato presso l'istituto Pastori, parlano chiaro: stiamo vivendo il terzo mese di ottobre più piovoso di tutta la serie storica bresciana, iniziata nel 1949. Il bilancio pluviometrico è davvero clamoroso: negli ultimi ventisei giorni sono caduti circa 300 millimetri di pioggia. Al primo posto, irraggiungibile, troviamo il mese di ottobre del lontano 1953, con un accumulo di 447,1 millimetri, mentre il secondo gradino del podio è occupato dall'ottobre del 1976, con 339,5 millimetri.

Anche nel resto della provincia i numeri del mese in corso sono davvero clamorosi: a Provezze di Provaglio d’Iseo sono caduti più di 350 millimetri, mentre alcune zone delle nostre valli sono vicine ai 400 millimetri. Tutta colpa delle numerose perturbazioni che durante le ultime settimane hanno preso di mira il Nord Italia, e non solo.

L'alta pressione non è mai riuscita ad imporre il suo predominio, se non in rarissime occasioni, e la pioggia è caduta a più riprese, a coronamento di una stagione estremamente instabile. In meno di due anni siamo passati da una siccità senza precedenti ad una piovosità eccezionale. In fin dei conti sono due facce della stessa medaglia: l'estremizzazione climatica non riguarda solo le temperature, ma anche la distribuzione e l'intensità delle piogge.

Il meccanismo è semplice: il caldo anomalo fornisce all'atmosfera un surplus di energia, in grado di amplificare gli effetti delle perturbazioni. In ogni caso, non può piovere per sempre, e infatti le previsioni per i prossimi giorni lasciano ben sperare. Se la tendenza sarà confermata, andremo incontro ad una fase stabile.