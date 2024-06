È il quinto maggio più piovoso dal lontano 1950 per Brescia

Sedici giorni di pioggia, per un totale di 219,6 millimetri. Ecco, in estrema sintesi, il bilancio pluviometrico di quello che verrà ricordato come il quinto mese di maggio più piovoso dell’intera serie storica bresciana, iniziata nel lontano 1950.

La conferma arriva da Nicola Gelfi, responsabile della stazione meteorologica installata presso l’istituto Pastori, che ci consegna questa eloquente classifica: al primo posto svetta il mese di maggio del 2010, con un accumulo complessivo di 250,2 millimetri. Al secondo posto troviamo il maggio del 1949, con 239,3 millimetri, seguito dal 1988 (232,2 millimetri) e dal 2013 (222,6 millimetri).

Oltre ogni aspettativa

Al quinto posto, ecco il mese di maggio che si è appena concluso con un bottino di 219,6 millimetri. Stiamo parlando di un periodo che secondo le statistiche regala spesso piogge abbondanti e diffuse (non a caso il mese di maggio è uno dei più instabili dell'anno), ma stavolta il maltempo ha davvero superato ogni aspettativa, a causa del susseguirsi di perturbazioni dirette verso il Nord Italia. A conti fatti, i pluviometri bresciani hanno rilevato più del doppio della pioggia che di solito cade nel mese di maggio. Non sono mancate le parentesi soleggiate, ma il ruolo da protagonista è toccato alle correnti umide e instabili giunte dai quadranti occidentali, i cui effetti hanno coinvolto tutta la nostra provincia, con piogge, rovesci e temporali a più riprese.

Se poi prendiamo in considerazione i primi cinque mesi del 2024, il surplus pluviometrico diventa ancor più evidente: in città, dal 1° gennaio ad oggi, sono caduti 665 millimetri di pioggia, a conferma di un deciso cambio di rotta, dopo la siccità da record del 2022. Sfogliando le pagine della serie storica dell’istituto Pastori, scopriamo che i primi cinque mesi dell'anno sono stati più piovosi solo nel 1977 e nel 2013.

Bilancio termico

Del tutto normale, invece, il bilancio termico di maggio: le temperature, nonostante in molti siano convinti di aver vissuto un mese ben più freddo della norma, sono state complessivamente in linea con la media del periodo. Oggi, secondo il calendario meteorologico, prenderà il via l’estate: il primo giorno della nuova stagione, secondo le previsioni, sarà accompagnato da tempo stabile e temperature in deciso rialzo, mentre domani pomeriggio si alterneranno nubi e schiarite, con possibili, isolate precipitazioni, che in ogni caso non porteranno accumuli degni di nota. A partire da martedì, salvo improbabili colpi di scena, l’alta pressione inizierà ad espandere verso Nord il suo raggio d’azione, abbracciando la pianura padana e favorendo un graduale aumento termico. Le temperature supereranno la media del periodo, ma senza eccessi, almeno per il momento. I primi caldi, a quanto pare, sono molto vicini.