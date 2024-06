Due spaccate nella notte in farmacia, a Flero e a Poncarale

Spaccata in farmacia nella notte a Flero. Attorno alle 2.30 sono suonati gli allarmi della farmacia Cavalli di piazza IV Novembre. I ladri hanno sfondato una porta e una volta all'interno hanno messo le mani su alcune decine di euro in monete che costituivano il fondocassa per eventuali resti ai primi clienti della giornata.

Nella stessa notte un analogo tentativo, che però non è riuscito, è stato registrato in una farmacia di Poncarale. Su entrambi gli episodi, che con tutta probabilità portano la stessa firma, stanno indagando i carabinieri di Verolanuova.