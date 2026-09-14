Due rapine in stazione: arrestati un 18enne e un 22enne

Picchiato e rapinato in pieno giorno, prima di riuscire a dare l’allarme alla Polizia. È quanto accaduto nei giorni scorsi in città, dove gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno arrestato due pregiudicati, italiani originari dell'Emilia Romagna, di 22 e 18 anni, con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.
L’aggressione
L'intervento della Polizia è scattato quando la vittima, dopo essere stata aggredita e derubata da due giovani che poi si erano dileguati verso Piazza Repubblica, ha chiesto aiuto alle volanti di passaggio. Grazie alle descrizioni fornite, le pattuglie si sono messe sulle tracce dei due malviventi, rintracciandoli poco dopo in via Solferino: il loro tentativo di fuga non è riuscito.
La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva addosso al 22enne, mentre il complice è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Durante le operazioni, una seconda vittima si è fatta avanti riconoscendo senza esitazione i due fermati: poco prima, i malviventi l'avevano aggredita e rapinata dello zaino dopo un rifiuto all'acquisto di droga.
Su disposizione del Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, per i due giovani è scattato anche il divieto di ritorno nel comune per quattro anni.