﻿CronacaBassa

Due minori arrestati dopo un furto in casa a Montichiari

Roberto Manieri
I ragazzi, trovati con strumenti per commettere il reato e della refurtiva, hanno provato a fornire generalità diverse e a dichiarare un’età inferiore per non incappare in conseguenze penali
Strumenti per il furto e refurtiva recuperati - Foto Carabinieri © www.giornaledibrescia.it
Approfittando dell’imbrunire due minorenni sono entrati all’interno di un’abitazione di Montichiari per rubare. I proprietari erano assenti.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso con arnesi da scasso i due, entrambi di etnia rom, sono stati ripresi da telecamere di videosorveglianza e grazie a questo sono stati segnalati da un allarme al locale comando della stazione dei Carabinieri di Montichiari. L’immediata segnalazione ha permesso a una pattuglia di intercettarli poco dopo, ancora nei pressi del centro abitato, con addosso strumenti da effrazione e parte della refurtiva.

Accompagnati in caserma, i due hanno inizialmente fornito false generalità, dichiarando un’età inferiore per sottrarsi alle conseguenze penali. L’incongruenza ha insospettito i militari, che hanno disposto accertamenti radiologici in una struttura sanitaria: esami che hanno confermato un’età maggiore rispetto a quella dichiarata, rendendoli dunque imputabili.

Al termine delle procedure di identificazione, i giovani sono stati arrestati per furto in abitazione in concorso e denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Brescia, sono stati affidati a una comunità.

