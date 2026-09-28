Casi sospetti di Dengue a Brescia: dove verrà effettuata la disinfestazione

Altri due casi sospetti di Dengue a Brescia: il Comune ha previsto interventi di disinfestazione per martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre nelle aree di vicolo dell’Inganno, viale Europa, viale Duca degli Abruzzi e via Omassi. Le infezioni sospette, fa sapere la Loggia, sono importate dall’estero.
L’intervento anti zanzare verrà eseguito dalle 5 alle 9 nelle aree pubbliche e dalle 7 alle 12.30 circa nelle aree private. Ecco nel dettaglio tutte le vie interessate.
Area di vicolo dell’Inganno
- contrada delle Bassiche
- corso Giacomo Matteotti
- corso Giuseppe Garibaldi
- corso Goffredo Mameli
- via Calatafimi
- via dei Mille
- via della Pace
- via delle Battaglie
- via delle Grazie
- via Elia Capriolo
- via Francesco Lana
- via Fratelli Cairoli
- via Marsala
- vicolo del Laghetto
- vicolo del Moro
- vicolo dell'Inganno
- vicolo delle Dimesse
- vicolo delle Vidazze
- vicolo due Torri
Area di viale Europa
- via Luigi Luzzatti
- via Antonio Schivardi
- via Adolfo Ferrata
- viale Europa
Area di viale Duca degli Abruzzi
- via Foro Boario
- via Giovanni Renica
- viale Duca degli Abruzzi
Area di via Omassi
- via Pilastroni
- via Mario Longhi
- via Mario Micheli
- via Astolfo Lunardi
- via Giuseppe Gheda
- via Tita Secchi
- via Vittime Civili di Guerra
- via Gian Franco Omassi