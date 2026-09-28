Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Casi sospetti di Dengue a Brescia: dove verrà effettuata la disinfestazione

Le infezioni sospette sono due: l’intervento anti zanzare verrà eseguito nelle aree di vicolo dell’Inganno, viale Europa, viale Duca degli Abruzzi e via Omassi
Una zanzara tigre mentre punge il dito di una mano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Una zanzara tigre mentre punge il dito di una mano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Altri due casi sospetti di Dengue a Brescia: il Comune ha previsto interventi di disinfestazione per martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre nelle aree di vicolo dell’Inganno, viale Europa, viale Duca degli Abruzzi e via Omassi. Le infezioni sospette, fa sapere la Loggia, sono importate dall’estero.

L’intervento anti zanzare verrà eseguito dalle 5 alle 9 nelle aree pubbliche e dalle 7 alle 12.30 circa nelle aree private. Ecco nel dettaglio tutte le vie interessate.

Area di vicolo dell’Inganno

  • contrada delle Bassiche
  • corso Giacomo Matteotti
  • corso Giuseppe Garibaldi
  • corso Goffredo Mameli
  • via Calatafimi
  • via dei Mille
  • via della Pace
  • via delle Battaglie
  • via delle Grazie
  • via Elia Capriolo
  • via Francesco Lana
  • via Fratelli Cairoli
  • via Marsala
  • vicolo del Laghetto
  • vicolo del Moro
  • vicolo dell'Inganno
  • vicolo delle Dimesse
  • vicolo delle Vidazze
  • vicolo due Torri

Area di viale Europa

  • via Luigi Luzzatti
  • via Antonio Schivardi
  • via Adolfo Ferrata
  • viale Europa

Area di viale Duca degli Abruzzi

  • via Foro Boario
  • via Giovanni Renica
  • viale Duca degli Abruzzi

Area di via Omassi

  • via Pilastroni
  • via Mario Longhi
  • via Mario Micheli
  • via Astolfo Lunardi
  • via Giuseppe Gheda
  • via Tita Secchi
  • via Vittime Civili di Guerra
  • via Gian Franco Omassi

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
DenguedisinfestazioneBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...