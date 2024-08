Due bresciani premiati al concorso «Il più bello d'Italia 2024»

È calato il sipario ad Alassio sulla finalissima del concorso «Il più bello d'Italia 2024». Tre i bresciani che vi hanno partecipato dopo aver superato brillantemente le selezioni del Veneto: Nicolas e Michael Zamboni, cugini residenti a Montichiari e Lorenzo Eugenio Landino di Brescia.

La fascia per il cinema

La rappresentanza bresciana ha ottenuto due premi. A Landino è andato quello del «Più bello per il cinema», riconoscimento che in passato fu il trampolino di lancio - tra gli altri - per l'attore Paolo Conticini.

Ventenne, Lorenzo non è nuovo ai concorsi di bellezza. Nel 2022 si è aggiudicato «Mister Model», mentre lo scorso 12 agosto si è classificato al primo posto in «Mister Aurelia». Appassionato di moda, spettacolo e televisione, il suo desiderio è proseguire gli studi in ambito medico-sanitario.

La fascia per la televisione

Micheal Zamboni (a sinistra) insieme al cugino Nicolas - © www.giornaledibrescia.it

L'altro bresciano premiato è Michael Zamboni, diciottenne di Montichiari. A lui è andata la fascia del «Più bello d'Italia per la Tv».

«Non pensavo nemmeno di classificarmi, parteciperò alla finale con l'obiettivo di divertirmi» ci aveva confidato alla vigilia della tre giorni di Alassio, conclusasi domenica 25 agosto. Missione compiuta, e impreziosita da una bella soddisfazione finale.