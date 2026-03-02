Gli imprenditori bresciani bloccati a Dubai: «In cielo missili e droni»

A un passo dal conflitto. Gli imprenditori bresciani Diego Toscani, presidente di Promotica e Pozzi Milano, e Battista Bellini, ceo di Bellini Nautica, si sono trovati in missione d’affari in una delle aree più calde del mondo nel momento sbagliato. Bloccati dalla chiusura dello spazio aereo decisa dopo i raid americani e israeliani e la risposta iraniana, hanno visto cancellare il volo di rientro insieme a decine di collegamenti nella regione.

I boati

«I primi boati abbiamo iniziato a sentirli sabato mattina, quando nel cielo si sono viste le traiettorie dei missili», racconta al telefono Diego Toscani. Il presidente delle società quotate Promotica e Pozzi Milano era arrivato a Dubai mercoledì sera per incontrare clienti e partecipare a una serie di meeting con potenziali investitori organizzati dagli advisor di Integrae SIM, società del gruppo Banca Valsabbina. Toscani alloggia al Jumeirah Beach Hotel insieme alla moglie, la notaia Francesca Capaldo, proprio di fronte al Burj Al Arab, l’albergo a vela, uno dei simboli architettonici dell’emirato, alto 321 metri e articolato su 60 piani.

La Vela da lontano

«La notte è stata impegnativa, non abbiamo chiuso occhio – spiega – perché intorno alle due un drone iraniano ha colpito la torre del Burj Al Arab. L’impatto ha incendiato una trave in fibra di vetro dal primo al sesto piano. Nel pomeriggio un altro drone ha colpito l’hotel Fairmont a Palm Jumeirah». Oggi (ieri per chi legge, ndr) i boati sembrano cessati. «Il cielo è stato solcato da alcuni jet militari, ma la situazione appare tranquilla – spiega Toscani –.Si percepisce preoccupazione, certo, ma la vita scorre normalmente, anche se continuano gli inviti a rimanere in albergo o a casa».

Voli cancellati

Insieme a lui ci sono i vertici di Integrae SIM, il direttore Luigi Giannotta e il condirettore Gabriele Villa. Della delegazione fa parte anche il ceo Battista Bellini, a Dubai da mercoledì per il Financial Galà organizzato dagli advisor di Integrae SIM. Sarebbe dovuto rientrare in Italia sabato notte. «Sono venuto a Dubai per l’Invest Day organizzato da Integrae, nostri global coordinator in Borsa. Mi sarei dovuto fermare fino a sabato notte, ma hanno cancellato i voli e chiuso lo spazio aereo», spiega Bellini. E aggiunge: «La situazione, onestamente, è nel complesso tranquilla. Ci sono intercettazioni di missili e allerte, ma personalmente non mi sono mai sentito in pericolo. È chiaro che resta la grande incognita della chiusura dello spazio aereo che ci vincola».

Le autorità hanno raccomandato prudenza. «Ci hanno consigliato di rimanere all’interno delle strutture ed evitare spostamenti in attesa di nuove istruzioni. Purtroppo non abbiamo notizie sull’apertura degli spazi aerei, ma con gli altri imprenditori presenti in zona ci teniamo aggiornati per capire le possibili evoluzioni».