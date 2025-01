Il traffico dell’autostrada BreBeMi ora si monitora con i droni

L'autostrada BreBeMi ha introdotto, a partire dallo scorso novembre, un innovativo servizio di monitoraggio tramite droni. Si chiama «Drone asset and traffic monitoring project», e consente la raccolta di informazioni in tempo reale sulle condizioni dell'infrastruttura e del traffico.

Come funziona

Il drone (diventeranno due nei prossimi mesi) opera ad un'altezza massima di 120 metri ed è attivo in diversi periodi della giornata e della nottata sulle due carreggiate, in orari prestabiliti e concordati con le autorità competenti, con la possibilità di ulteriori attività mirate in caso di necessità.

Tre fasi

Il progetto è articolato in tre fasi operative. A partire da ottobre 2024, con il primo step, è stato effettuato un test per il monitoraggio generale dell’infrastruttura con droni pilotati direttamente dal personale specializzato sul posto, e l’installazione di una piattaforma software per la gestione in tempo reale dei flussi video presso la control room di BreBeMi.

Successivamente i droni sono stati pilotati direttamente da un centro di controllo in remoto, con trasmissione di dati e video in tempo reale grazie a sensori avanzati. Nella fase attuale, il sistema è diventato completamente automatizzato. I droni decollano e atterranno autonomamente da hangar dedicati, con la possibilità di pianificare anche missioni programmate o interventi immediati dal centro di controllo.

In tempo reale

Con questa tecnologia i tecnici BreBeMi hanno la possibilità di monitorare in tempo reale il traffico e le condizioni della pavimentazione, delle barriere antirumore e delle reti di recinzione. Le immagini trasmesse in diretta consentono di individuare tempestivamente la presenza di code, veicoli fermi o ostacoli sulla carreggiata e di ottimizzare la gestione degli interventi, aumentando ulteriormente la sicurezza per gli utenti.