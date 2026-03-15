Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Drone colpisce base in Kuwait: distrutto velivolo italiano

Colpito un aereo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, ma nessun militare è rimasto ferito: la situazione è monitorata dallo Stato maggiore della Difesa
La base di Ali Al Salem in Kuwait
La base di Ali Al Salem in Kuwait
AA

Attacco con drone questa mattina alla base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e personale statunitense e italiano. L’ordigno ha colpito uno shelter dove era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto.

Secondo quanto riferito da fonti dello Stato maggiore della Difesa, al momento dell’attacco tutto il personale italiano era in sicurezza e non è rimasto coinvolto.

L’accaduto

A confermare l’episodio è stato il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, in una dichiarazione pubblicata sui social dello Stato maggiore. «Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto», ha spiegato.

Il generale ha aggiunto di aver contattato immediatamente il colonnello Mangini per verificare la situazione del contingente: «Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto». Portolano ha inoltre informato il ministro della Difesa Guido Crosetto ed è in contatto costante con lui per seguire l’evoluzione della situazione dei contingenti italiani all’estero.

Nei giorni scorsi il dispositivo italiano nella base era stato preventivamente alleggerito, proprio in relazione all’evoluzione del quadro di sicurezza nell’area. Il personale rimasto continua a svolgere le attività essenziali della missione. La situazione è monitorata dallo Stato maggiore della Difesa e dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), in contatto continuo con i contingenti sul terreno. Non risultano feriti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
attacco IranguerraKuwait
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario