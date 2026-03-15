Drone colpisce base in Kuwait: distrutto velivolo italiano

Attacco con drone questa mattina alla base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e personale statunitense e italiano. L’ordigno ha colpito uno shelter dove era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto.

Secondo quanto riferito da fonti dello Stato maggiore della Difesa, al momento dell’attacco tutto il personale italiano era in sicurezza e non è rimasto coinvolto.

L’accaduto

A confermare l’episodio è stato il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, in una dichiarazione pubblicata sui social dello Stato maggiore. «Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto», ha spiegato.

Il generale ha aggiunto di aver contattato immediatamente il colonnello Mangini per verificare la situazione del contingente: «Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto». Portolano ha inoltre informato il ministro della Difesa Guido Crosetto ed è in contatto costante con lui per seguire l’evoluzione della situazione dei contingenti italiani all’estero.

Nei giorni scorsi il dispositivo italiano nella base era stato preventivamente alleggerito, proprio in relazione all’evoluzione del quadro di sicurezza nell’area. Il personale rimasto continua a svolgere le attività essenziali della missione. La situazione è monitorata dallo Stato maggiore della Difesa e dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), in contatto continuo con i contingenti sul terreno. Non risultano feriti.