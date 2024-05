Droga nell’auto e in casa: arrestata coppia di Villanuova sul Clisi

Sono stati arrestati la scorsa notte dalla Polizia Locale di Rezzato, nel corso dei controlli finalizzati alla repressione dello spaccio di droga, due fidanzati 45enni di Villanuova sul Clisi: a bordo della loro auto erano nascoste 14 dosi di cocaina.

Subito è scattata la perquisizione della loro casa, dove la polizia ha trovato mezzo etto di cocaina, un etto di marijuana e 30 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

Nella mattinata di oggi i due hanno subito il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato gli arresti per i due, che per l’uomo si traduce nell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre per la donna non è stata emessa alcuna misura.

L’udienza è stata rinviata al 5 giugno prossimo.