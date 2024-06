Droga in auto e in casa, arrestato un uomo a Carpenedolo

I carabinieri della stazione di Carpenedolo hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante l’esecuzione di un posto di controllo, hanno fermato un 27enne alla guida di un’autovettura: insospettiti dal suo atteggiamento nervoso hanno proceduto ad una perquisizione del mezzo rinvenendo, occultati sotto la moquette del bagagliaio, 50 grammi circa di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso poi ai militari di trovare e sequestrare ulteriori 285 grammi di cocaina, nascosti in un beauty case all’interno di un armadio della camera da letto, oltre a 15 kg circa di hashish suddivisi in 151 panetti sigillati, nascosti in un sacco da lavanderia industriale riposto in soffitta. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.