Una pistola d’oro per i tre fratelli narcos di Durazzo

Emergono nuovi dettagli circa l’operazione della Guardia di Finanza di Brescia che portato a 61 arresti e al sequestro di 60 milioni di euro

2 ' di lettura

Una pistola d’oro. Ecco il regalo che la Sacra Corona Unita ha fatto arrivare ai tre fratelli di Durazzo, ritenuti tra i 100 trafficanti di droga albanesi più importanti, per ribadire la reciproca fiducia e rinsaldare l’alleanza. Emergono con il passare dei giorni i particolari sull’operazione «Tornado» con cui la Guardia di Finanza di Brescia ha azzerato un’organizzazione albanese che importava in Italia ogni mese oltre tre quintali di cocaina e che si appoggiava ad una banca occulta cinese per