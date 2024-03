Doppio intervento del Soccorso alpino, in Maniva e alla Balota del Coren a Provaglio

La Stazione di Valtrompia del Soccorso alpino è stata attivata oggi poco prima delle 11, a supporto dell’elisoccorso di Areu, per aiutare due persone cadute nei pressi di un canale del Dosso Alto in Maniva, alla quota di 2.000 metri.

È partita perciò una squadra dal centro operativo di Marcheno, con altri due tecnici erano pronti per eventuale imbarco.

Poco dopo un’altra chiamata è arrivata per soccorrere per una persona sul sentiero che dalla località Balota del Coren scende alla chiesa della Madonna del Corno a Provaglio d’Iseo. La donna è stata raggiunta, valutata e trasportata per circa 40 minuti a piedi lungo il sentiero, a tratti molto impervio, fino all’ambulanza della Croce Rossa.