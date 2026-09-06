Dopo il Rally 1000 Miglia altre due tragedie durante gare automobilistiche

Ieri la morte dello spettatore Francesco De Pasquale in Valsabbia, oggi si sono registrati altri due incidenti fatali: un copilota ha perso la vita al Rally della Val d’Aveto, mentre alla Cronoscalata Monte Erice un’auto ha investito e ucciso due ragazzi

06 settembre 2026 2 ' di lettura

Una foto di archivio della Monte Erice Storica - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti automobilismoIncidenti mortalimortirallyLiguriaSicilia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...