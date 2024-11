Dopo l’avvelenamento, Adro ha una nuova colonia per gatti

Cento giorni dopo l’avvelenamento, con un lumachida, dei gatti da anni installatisi in un cascinale di zona artigianale, Adro ha nuova casa per la decina di animali sopravvissuti. La nuova colonia felina, sicura e accogliente, si trova alle spalle di palazzo Bargnani Dandolo, sede del Municipio.

L’annuncio

A dare l’annuncio è il sindaco di Adro, Davide Moretti: «In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con Ats per gestire al meglio la situazione emersa a seguito dell’episodio di avvelenamento dello scorso agosto e per individuare una soluzione sicura per la tutela degli animali – ha sottolineato il primo cittadino –. Ora siamo lieti di annunciare la creazione ufficiale di una colonia felina, che inizialmente sarà strutturata in forma chiusa e protetta per garantire la massima sicurezza. Un ringraziamento speciale va alle associazioni coinvolte per il loro impegno e ai cittadini che hanno dimostrato grande generosità».

Alcuni inquilini della nuova colonia - Facebook Comune di Adro © www.giornaledibrescia.it

Gli attori coinvolti

La creazione del rifugio è stata possibile grazie all’impegno dell’associazione «Una zampa sul cuore» di Capriolo, che, con le donazioni ricevute, ha progettato e costruito uno spazio idoneo per garantire il benessere e la protezione degli animali.

«Un ringraziamento speciale – aggiungono dal Comune – va inoltre a Enpa Brescia, Adozioni Le tre squamine di Paratico, Gatti senza quartiere di Cologne e a volontari e volontarie adrensi che, con dedizione e amore, hanno assicurato cure e nutrimento ai gatti durante i lunghi mesi di degenza. Grazie quindi a tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto. Ancora una volta, la solidarietà e la sensibilità dimostrano di essere una forza in grado di fare la differenza».

Chiunque desiderasse contribuire come volontario per la cura della colonia può contattare il Comune di Adro e lasciare nominativo e cellulare. I contatti sono su disponibili a questo indirizzo.