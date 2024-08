Sono stati avvelenati i gatti della colonia felina di Adro

Il Comune di Adro chiede una mano - anzi, una... zampa - a cittadini, associazioni e eventuali sponsor privati per salvare i gatti della zona industriale. Sabato, infatti, alcuni ignoti hanno avvelenato con del lumachicida la colonia felina, installatasi da tempo in un cascinale nell’area artigianale del borgo della Franciacorta. Avvertita da alcuni residenti l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Davide Moretti, ha contattato diverse associazioni del territorio (Una zampa sul cuore di Capriolo, Gatti senza quartiere di Cologne e Le tre squamine di Paratico) che hanno cercato di recuperare i gatti avvelenati.

«I volontari - spiega il primo cittadino - sono intervenuti tempestivamente in seguito al ritrovamento di gatti avvelenati in una cascina nella zona industriale di Adro. Le operazioni di recupero stanno proseguendo nella speranza di trovare vivi gli altri gatti scomparsi. L’Amministrazione comunale condanna con fermezza il vile gesto compiuto da ignoti delinquenti. Verrà sicuramente avviata una procedura per indagare su questi casi di avvelenamento e verrà sporta denuncia».

La campagna

Unendo le forze, i volontari sono riusciti a recuperare una decina di gatti dei trenta avvistati. I felini sono ora sotto cure veterinarie, ma «c’è bisogno di aiuto, sia economico sia logistico, per garantire loro - aggiunge ancora Moretti - una ripresa adeguata». Per questo motivo è stata lanciata una campagna solidale, che punta a raccogliere sostegno economico e volontari per gli stalli dove ora sono ricoverati i gatti avvelenati.

Il Comune ha avanzato la possibilità di mettere a disposizione un luogo sicuro per gli animali, anche se ora «è necessario soprattutto recuperare i felini e garantire a tutti loro le cure adeguate, sempre attraverso le associazioni locali, a cui va senza dubbio un ringraziamento speciale per il tempestivo e amorevole intervento». Per sostenere la raccolta fondi, è possibile donare attraverso i vari riferimenti bancari delle associazioni impegnate: le coordinate si possono recuperare attraverso le pagine social di Una zampa sul cuore di Capriolo, Gatti senza quartiere di Cologne e Le tre squamine di Paratico.