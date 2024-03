Dopo la frana, riapre la Gardesana tra Limone e Riva

Sarà aperta già a partire dalle 17 di oggi, giovedì 14 marzo, la Gardesana nel tratto Riva-Limone. Lo annuncia il Comune di Limone con un post sui social. Finiscono dunque i disagi per chi si deve spostare lungo questo tratto.

Chiusure temporanee

Ricordiamo che nelle prossime settimane la strada Ss45 bis vedrà poi due chiusure temporanee per effettuare le demolizioni con esplosivo dei massi presenti nell’impluvio e per le conseguenti verifiche, o in caso di allerte meteo.

Con i sindaci è stata condivisa la necessità di effettuare tali chiusure nel corso della settimana e non nel weekend, durante la mattinata e solo dopo il passaggio degli studenti e dei lavoratori. Tali chiusure saranno comunicate per tempo ai cittadini.

La strada era chiusa da venerdì scorso, quando un distacco ha fatto piombare grossi massi sulla carreggiata antistante la galleria Casagranda, la prima che si incontra scendendo da Riva a Limone.