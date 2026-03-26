Dopo l’incendio alla Romanino, venerdì la scuola riapre
Completati gli interventi di ripristino disposti dopo l’incendio divampato ieri, mercoledì, alla Romanino: domani, venerdì, la scuola media di via Carducci riaprirà regolarmente.
«Il personale tecnico abilitato ha provveduto al ristabilimento delle condizioni igienico-sanitarie, al ripristino e alla messa a norma degli impianti a servizio della struttura – si legge nella nota della Loggia –. I lavori proseguiranno domani, venerdì, nell’ala del plesso non in uso, senza alcuna interferenza con le attività didattiche».
La sindaca di Brescia Laura Castelletti, con un’ordinanza, aveva disposto per oggi, giovedì, la chiusura precauzionale della scuola a tutela della salute degli studenti e del personale scolastico.
Le indagini
Per quanto concerne, invece, le indagini sull’incendio sono in corso ulteriori verifiche da parte dei Vigili del fuoco, anche se la natura dolosa sembrano esserci pochi dubbi. I Vigili del fuoco erano intervenuti ieri, mercoledì, alle 16 per spegnare le fiamme. Insieme a loro anche gli agenti della Polizia locale.
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