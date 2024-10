Dopo 41 anni chiude Premier, storico negozio di abbigliamento

«Premier» chiude i battenti dopo 41 anni di attività. Il negozio di abbigliamento di via San Rocchino a Brescia, proprio di fronte alla chiesetta, domani abbassa la serranda, dopo essere stato per decenni un punto di riferimento per il quartiere in zona ospedale, e non solo. Al suo posto si insedierà un’attività di vendita di materiale sanitario.

La storia

La scelta del titolare, Giuliano Papa, classe ’41, è dettata da un fattore anagrafico, che l’ha portato a malincuore a «svestire» i panni del commerciante, per il dispiacere dell’affezionata clientela. Si conclude così la lunga carriera di Papa tra stoffe ed abiti. Giuliano ha sempre amato i tessuti, tanto che da sempre riesce a riconoscerli al solo tocco con la mano; a 18anni era già commesso e dopo alcuni anni come dipendente aprì il suo primo negozio «Maglieria Ragno» a Mompiano. Dopo diciotto anni decise di aprire «Premier» in via San Rocchino, dove ha trascorso ben 41 anni della sua vita, affiancato per vent’anni da una commessa.

Nel suo negozio ha venduto capi di abbigliamento sia maschile sia femminile di diverse aziende produttrici. Compresa una celebre marca inglese, conosciuta osservando, in occasione della Mille Miglia, quello che indossavano i turisti britannici al seguito della Freccia rossa: se ne innamorò e decise di proporla ai suoi clienti. Grazie alla posizione strategica da «Premier» si sono servite persone di varie zone della provincia, in particolare provenienti dalle valli, venute a visitare qualche famigliare in ospedale.

«Il bravo commesso – spiega Giuliano Papa – è quello con stile, che segue il cliente e fa anche un po’ da psicologo. Le donne sono più sicure nella scelta dei capi, decidono loro anche per il marito, per questo tendo a consigliare nella scelta di più l’uomo, quando è solo, soprattutto se anziano. Niente per me sarà come la passione per l’abbigliamento, ma ora mi dovrò dedicare ad altri hobby».