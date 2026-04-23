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Donna si getta con i figli, la bimba trasferita a Genova

La piccola di Catanzaro è arrivata durante la notte con l’aereo del 31esimo Stormo
Un mazzo di fiori sul luogo a Catanzaro dove stamani una donna si è gettata dal balcone con i tre figli - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un mazzo di fiori sul luogo a Catanzaro dove stamani una donna si è gettata dal balcone con i tre figli - Ansa © www.giornaledibrescia.it
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La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è arrivata all'Istituto Giannina Gaslini di Genova alle 2 della scorsa notte. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservata. Lo scrive nel bollettino medico la direzione del pediatrico genovese.

Il trasferimento si è concluso con esito positivo nel corso della notte, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasferimento verso Genova, assicurando in ogni fase le più elevate condizioni di sicurezza e continuità assistenziale - prosegue la nota dell'ospedale -. L'esito favorevole dell'operazione e la stabilità clinica della paziente sono il risultato di una sinergia d'eccellenza con l'équipe dell'ospedale di Catanzaro, che ha tempestivamente eseguito le manovre salvavita necessarie a contenere le gravissime lesioni riportate, rendendo possibile il trasferimento.

Determinante si è rivelato anche il contributo dell'Aeronautica Militare, 31° Stormo, che ha garantito un trasporto sanitario di carattere eccezionale, assicurando la piena continuità delle cure e la massima sicurezza durante il volo verso Genova. Sul volo è stato imbarcato anche il papà che ha voluto seguire la figlia. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in relazione all'evoluzione del quadro clinico. 

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