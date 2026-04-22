Catanzaro, si getta dalla finestra con 3 figli: morti mamma e 2 bimbi

Una donna e due bambini piccoli, uno di quattro anni e uno di quattro mesi, sono morti mentre una bambina di cinque anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione, dopo che la madre si è gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. La donna si è buttata dal terzo piano dell'edificio in cui abitava.

La bambina di cinque anni e mezzo è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dallla pm Graziella Visconi. L'ipotesi ritenuta più probabile è l'omicidio-suicidio.