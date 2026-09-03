Una donna di circa 30 anni è stata investita da un’automobile mentre in bicicletta stava salendo da Darfo verso Angolo Terme. La donna è apparsa subito in gravi condizioni e per lei è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La Polizia Stradale di Boario è sul posto per i rilievi di legge e per chiarire la dinamica: sembra che i due mezzi viaggiassero nella stessa direzione.
Donna in bici investita da un’auto tra Darfo e Angolo Terme: è grave
Sembra che i due mezzi viaggiassero nella stessa direzione: per la ragazza, di circa 30 anni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso
L'incidente tra Darfo e Angolo Terme
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