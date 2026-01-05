Donna aggredita con le forbici, i vicini: «Li sentivamo litigare spesso»

È una comunità sgomenta e frastornata quella di Capriolo, dove ieri una donna è stata aggredita al collo dal marito, che l’ha colpita con un paio di forbici. Addolorati e sotto shock per quanto accaduto sono in particolare i vicini di casa della coppia, i quali tuttavia hanno riferito di frequenti litigi.

Il consueto viavai della domenica mattina è proseguito regolarmente nella corte situata proprio in centro al paese franciacortino, accanto a cui sale il percorso che si arrampica sul monte di Capriolo fino al Castello. Molti sono i residenti che, a piedi o in auto, sono entrati e usciti dal cancello automatico che i carabinieri hanno chiesto rimanesse aperto per agevolare il lavoro delle indagini. In pochi si sono soffermati, più che altro incuriositi.

La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it

I testimoni

«Non abbiamo sentito nulla, a parte quelli che potevano sembrare normali rumori della mattina», hanno raccontato due donne uscite per una passeggiata. «Non mi sorprende che sia successo, perché purtroppo le liti provenienti da quell’appartamento non erano una novità», ha riferito invece un altro abitante.

Tra i racconti dei residenti, molti riferiscono di aver trascorso il sabato notte altrove, mentre altri proprio non sono in casa perché in vacanza. A testimoniare delle urla della vittima è stata una persona che però ha parlato solo con gli inquirenti, che hanno mantenuto il massimo riserbo. Altri, lungo la via, avrebbero percepito i rumori. E sono stati alcuni di loro a chiamare il 112.

Sul posto è giunto durante la mattinata anche il sindaco di Capriolo Luigi Vezzoli, il quale, augurandosi la ripresa della donna, ha condannato la violenza sulle donne, affermando inoltre che «il Comune sta facendo tutto il possibile per fornire, tramite soprattutto il supporto della videosorveglianza, il proprio aiuto ai carabinieri».