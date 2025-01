Processo Strage, Lady Golpe non si presenta in aula per la terza volta

Per la terza volta Donatella di Rosa marca visita. Chiamata a testimoniare dal difensore di Marco Toffaloni, il presunto esecutore della strage di piazza della Loggia minorenne all’epoca dei fatti, Lady Golpe diserta il processo in corso al Tribunale dei minori. Questa volta, rispetto alle precedenti, lo fa anticipando un certificato medico che dà conto di una sua indisposizione.

Il presidente Federico Allegri non vuole rinunciare alla testimonianza della donna che, con le sue rivelazioni su un presunto golpe militare, negli anni ‘90 provocò un terremoto ai vertici delle Forze armate italiane, salvo poi finire sotto processo ed essere condannata per calunnia. E per questo ha fissato un’altra udienza per cercare di sentirla. Pare che per averla in aula il presidente abbia nuovamente disposto l’accompagnamento coatto. Ci ha già provato a dicembre, ma non ha avuto fortuna.

I carabinieri la cercarono a Roma, dove vive, ma anche a Brescia dove vivono i suoi famigliari. In entrambi i casi senza successo. In queste settimane l’hanno individuata, sono riusciti a notificarle l’avviso a comparire in aula. Sanno insomma dove trovarla, ci riproveranno a giorni.