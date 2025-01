Donald Trump vuole acquistare la Groenlandia per gli Stati Uniti

La Groenlandia al centro del dibattito internazionale. La più estesa terra artica e la maggiore isola del Pianeta (2.175.600 chilometri quadrati), facente parte della Danimarca e collocata nell’estremo nord dell’oceano Atlantico tra il Canada, l’Islanda a sud-est, l’Artide e il mar Glaciale Artico, è infatti nuovamente tornata sul palcoscenico pubblico mondiale, ancora una volta per volontà del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump.

Donald Trump junior, figlio del tycoon, sarà infatti presto a Nuuk, il capoluogo della Groenlandia, pochi giorni dopo il velato annuncio del padre che lasciava intravedere la volontà di acquistarla.

A confermare il viaggio è lo stesso Trump: «Ho sentito dire che il popolo della Groenlandia è Maga (Make America great again ndr) – ha scritto il prossimo presidente Usa sul social Truth –. Mio figlio, Don Jr, ed altri mie rappresentanti si recheranno lì nei prossimi giorni. È un posto incredibile e la gente ne trarrà enormi benefici se e quando diventerà parte della nostra nazione. Lo proteggeremo e lo custodiremo da un mondo esterno molto feroce. Rendere ancora grande la Groenlandia!».

Donald Trump's interest in Greenland was met with indignation in both Greenland and Denmark, with the Danish prime minister, Mette Frederiksen, echoing the words of her Greenlandic counterpart, Kim Kielsen: 'Greenland will not be sold' pic.twitter.com/FMaKIaej1b