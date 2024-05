«Dona una spesa», la raccolta per le famiglie che hanno più bisogno

«Dona una spesa» per aiutare le famiglie bresciane nel bisogno. Olio, zucchero, miele, biscotti e merendine, pasta e riso, legumi, alimenti e prodotti per l’infanzia, ma anche articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa. Sabato 11 maggio, in cinquanta punti vendita Conad di città e provincia, i volontari di sessanta associazioni consegneranno ai clienti un sacchetto che potrà essere riempito con generi non deperibili.

L’iniziativa porta la firma del Csv (Centro di servizio per il volontariato), di Conad Centro Nord, del Forum Terzo Settore e delle associazioni. In campo oltre seicento volontari: dalle Caritas parrocchiali alla Croce Rossa, dai Gruppi di protezione civile alle Acli, dalla Croce Bianca ai City Angels. Realtà grandi e piccole, parte della ramificata rete solidale bresciana. È il quinto anno per la raccolta alimentare favorita dalla Conad. Dal 2020 sono state donate 92 tonnellate di prodotti. L’anno scorso 25,4 tonnellate di beni di prima necessità grazie alle 62 associazioni coinvolte che hanno schierato 628 volontari. Con una stima approssimativa, si può dire che sono state distribuite sul territorio fra novemila e 10mila buste ad altrettante famiglie.

«Questa raccolta non risolve i problemi, ma è un aiuto concreto», sottolinea Giovanni Vezzoni, presidente del Csv. «In Italia ci sono sei milioni di persone in stato di povertà, un milione e mezzo sono minori. Che futuro può esserci per loro? Anche nel Bresciano la povertà è in aumento e riguarda sempre più famiglie con un solo lavoratore». Da noi il progetto «Dona una spesa» (nato 11 anni fa in provincia di Parma) ha esordito durante il primo lockdown, crescendo di anno in anno.

Fragilità

Nel 2023 Conad Centro Nord ha donato 60mila euro alle associazioni lombarde ed emiliane che hanno partecipato alla raccolta (circa 16mila euro il contributo per Brescia sottoforma di carte prepagate). «"Dona una spesa" - dice Maurizio Comi - vicepresidente di Conad Centro Nord - è speranza, solidarietà, sostegno a chi attraversa momenti di fragilità». Conad è costituita da «imprenditori cooperativi, che prestano attenzione - parole di Comi - ai valori della mutualità e della sussidiarietà, anche per aiutare i territori». La raccolta è estesa in tutte le province in cui Conad è presente: finora sono state donate dai clienti 646 tonnellate di generi di necessità.

Quest’anno c’è una novità, che può raddoppiare la generosità dei cittadini. «"Dona una spesa" - annuncia Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne di Conad - rientra nell’operazione bis, ovvero prendi due prodotti e ne paghi uno per un vasto paniere di articoli. In questo modo vogliamo anche agevolare le donazioni».

Relazioni

La giornata sarà anche un’occasione per promuovere il volontariato. Angelo Patti, direttore del Csv, sottolinea come «l’iniziativa sia importante anche per costruire relazioni e legami fra associazioni diverse e fra queste i cittadini». Uno dei compiti del Csv, continua Patti, è «sviluppare il volontariato di impresa. Sosteniamo il Terzo settore, lavoriamo con il privato perseguendo obiettivi pubblici di carattere sociale».

Sulla stessa lunghezza d’onda Michele Bordin, portavoce del Forum provinciale del Terzo settore: «Queste iniziative generano un movimento di comunità. Innescano rapporti importanti fra le realtà di volontariato e chi è nel bisogno». I generi di prima necessità raccolti saranno distribuiti sul territorio, in città e provincia, dalle sessanta associazioni che aderiscono. Una garanzia che gli aiuti arriveranno alle famiglie in difficoltà. I promotori raccomandano: cibo, ma anche prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, spesso trascurati nelle donazioni.