Brescia-Bergamo, domenica modifiche alla circolazione dei treni

Dal 19 al 30, invece, i treni con partenza da Brescia e diretti a Bergamo subiranno un ritardo di 2 minuti
L'interno di un treno Trenord - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Domenica 18 gennaio, causa lavori di manutenzione fra la stazione di Bergamo e quella di Montello, la tratta Brescia-Bergamo potrà essere interessata da alcune modifiche alla circolazione (a questo link maggiori dettagli).

Gli interventi non finiscono qui, infatti dal 19 al 30 gennaio, per rallentamenti fra le stazioni di Bergamo e Seriate, i treni con partenza da Brescia diretti a Bergamo subiranno un ritardo di 2 minuti.

Ad essere interessati saranno anche i treni sulla tratta Cremona-Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
trenicircolazione ferroviariaBresciaBergamoBrescia
