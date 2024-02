«Dolci a spasso» vincono la sfilata di Carnevale di Montichiari sotto l’acqua

Altro che pioggia di coriandoli: la pioggia vera, e pure tanta, ha inzuppato il determinatissimo Carnevale di Montichiari. Determinatissimo perché dopo il primo rinvio di due settimane fa dovuto alle cattive previsioni meteorologiche, questa volta la Pro Loco che lo organizza ha rischiato nonostante il meteo ancora incerto. Alla fine però il cielo è stato davvero inclemente, rovesciando sulle centinaia di persone disseminate lungo il percorso e in piazza veri e propri secchi di acqua.

Nemmeno la strategia di provare ad anticipare l’acquazzone previsto tagliando il numero di giri del percorso da due a uno ha funzionato: la pioggia ha cominciato a cadere dopo mezz’ora dall’inizio della sfilata. Qualche carro ha preferito mettersi al riparo addirittura prima di affrontare la passerella per non vanificare il lavoro di mesi, qualche altro ha sfilato chiuso, i gruppi hanno potuto solo parzialmente esibirsi davanti alla giuria che, a un certo punto, con la pioggia ormai arrivata copiosa, ha lasciato il palco per «rincorrere» carri e formazioni disseminati lungo il tracciato e assegnare così, da bordo strada, i propri giudizi.

Certo, con il sole sarebbe stata tutta un’altra storia, ma la pioggia per chi è restato è stata anche un divertente diversivo. E alla fine hanno vinto tutti: l’organizzazione, sentita quella del circuito del Carnevale dei Colli in cui quello di Montichiari è inserito, ha deciso di assegnare 100 punti a tutti e nove i carri allegorici partecipanti. Si è potuto, poi, premiare i gruppi, che indefessi hanno continuato a scatenarsi anche sotto il diluvio riparandosi alla bell’e meglio oppure no.

Insomma, la giuria di Montichiari ha assegnato il primo posto al gruppo di Castel Goffredo «Dolci a spasso» (che è pure riuscito a esibirsi nella propria coreografia di «torta umana»), il secondo alle «Stagioni» di Manerbio e ai loro abiti realizzati a mano con tessuti riciclati, il terzo ai calciatori giovani e meno giovani di «Quelli del calcio» di Carpenedolo.

Ora c’è da sperare nel sole ai prossimi appuntamenti del Carnevale dei Colli: a fare da apripista era stato all’inizio di febbraio il Gran Carnevale Carpenedolese, poi Canneto, Castel Goffredo, Erbusco e Castiglione. Oggi sarà la volta di Castelnuovo mentre il gran finale è in programma a Volta Mantovana il 9 marzo.