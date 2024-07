Storia e leggende della Madonna della Ceriola in un documentario

Ad aprire le celebrazioni del centenario dell’incoronazione della Madonna della Ceriola, in programma il 30 agosto, è la proiezione del documentario «Tra leggenda e fede. La storia millenaria della Madonna della Ceriola di Monte Isola».

L’appuntamento è stasera alle 20.30 in piazza Ligustri a Peschiera Maraglio, per l’evento organizzato dall’Associazione Giovane Isola con le parrocchie in occasione della festa della Madonna del Colera.

Il racconto

Il documentario, realizzato a cura di Michele Turla, racconta storie e leggende legate al Santuario e alla Madonna della Ceriola, soffermandosi sulle cronache dell’Incoronazione della statua, avvenuta il 30 agosto 1924. È un tuffo nel passato, reso possibile grazie alle interviste realizzate alle nonne, che svuotando i cassetti, gli album di famiglia, raccontando aneddoti e vicende personali, hanno permesso di realizzare una ricostruzione precisa. Oltre alle immagini storiche, il documentario mostra scene contemporanee che catturano l’atmosfera attuale. I momenti di preghiera, le celebrazioni e gli incontri comunitari sono immortalati attraverso l’obiettivo, offrendo uno sguardo autentico su una devozione ormai secolare.

«La memoria storica, un tesoro intrinseco dell’umanità, è il custode delle nostre esperienze collettive – afferma Turla –. Attraverso la conservazione e la comprensione del passato, possiamo plasmare un futuro più illuminato. La modernità, con la sua rapida evoluzione, spesso trascura il passato. Lo scopo del documentario è quello di contrastare questa minaccia».

La processione del 1924 per l'incoronazione della Madonna della Ceriola a Monte Isola

L’incoronazione

La storia dell’Incoronazione comincia nel 1923, quando l’allora parroco don Giuseppe Trotti ricevette una cartolina che riportava l’immagine di una Madonna incoronata. Lo interpretò come un segno divino e incaricò il curato di Siviano, don Angelo Ferrari, di redigere una petizione da inviare in Vaticano per ottenere il decreto di Incoronazione della Madonna della Ceriola.

La domanda di incoronazione arrivò a Roma e alla fine di febbraio del 1924 fu accolta dal decreto del Venerando Capitolo con il suono delle venticinque campane delle sette chiese dell’isola, il quale autorizzava il rito e le celebrazioni. L’incoronazione avvenne il 30 agosto 1924.

Nonostante la maggioranza degli isolani fosse gente povera, le donne di Siviano e della parrocchia fornirono al Comitato dell’incoronazione l’oro necessario per la realizzazione del diadema, offrendo le fedi, perle e orecchini. Le due corone furono realizzate dalla ditta Santo Roveglia di Brescia, che nel disegno e nello stile si ispirò all’imperiale Barocco.