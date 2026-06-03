Distrugge un’edicola e minaccia il gestore: 19enne arrestato

In quartiere lo conoscono in tanti. Soprattutto i gestori delle attività commerciali e dei locali pubblici. Spesso è alterato dall’alcol o dalle droghe e non di rado da in escandescenze oppure si rende protagonista di danneggiamenti.

L'aggressione Il caso più recente è quello che ha riguardato, suo malgrado, un edicolante di via Corfù. L’uomo infatti ha visto il 19enne di origini egiziane venirgli incontro con fare minaccioso, evidentemente alterato, e ha cominciato a minacciarlo. Temendo per la propria incolumità il gestore si è barricato nell’edicola e ha chiamato la Polizia mentre il soggetto fuoricontrollo ha raccolto alcuni oggetti da terra e li ha scagliato contro la vetrata, mandandola in frantumi.