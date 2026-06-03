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Distrugge un’edicola e minaccia il gestore: 19enne arrestato

L’episodio è accaduto in via Corfù. Il giovane, di origini straniere, si è scagliato anche contro i poliziotti che cercavano di calmarlo
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Vetri in frantumi in una foto d'archivio
Vetri in frantumi in una foto d'archivio

In quartiere lo conoscono in tanti. Soprattutto i gestori delle attività commerciali e dei locali pubblici. Spesso è alterato dall’alcol o dalle droghe e non di rado da in escandescenze oppure si rende protagonista di danneggiamenti. 

L'aggressione

Il caso più recente è quello che ha riguardato, suo malgrado, un edicolante di via Corfù. L’uomo infatti ha visto il 19enne di origini egiziane venirgli incontro con fare minaccioso, evidentemente alterato, e ha cominciato a minacciarlo. Temendo per la propria incolumità il gestore si è barricato nell’edicola e ha chiamato la Polizia mentre il soggetto fuoricontrollo ha raccolto alcuni oggetti da terra e li ha scagliato contro la vetrata, mandandola in frantumi. 

Neppure all’arrivo degli agenti si è calmato. Anzi ha cercato di aggredirli con calci, pugni e testate e li ha minacciati di morte. Per lui è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e il Questore ha chiesto che gli sia revocato lo status di richiedente asilo. 

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