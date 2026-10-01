Distretti del Commercio, nel Bresciano sono 35 e coinvolgono 136 Comuni

Il commercio non solo come attività economica, ma come leva per tenere vivi i centri urbani, rafforzare l’identità dei territori e costruire nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. È questa la logica alla base dei Distretti del Commercio, lo strumento promosso da Regione Lombardia per mettere in rete Comuni, imprese e altri soggetti locali attorno a una strategia condivisa di sviluppo.
La Regione li definisce una modalità innovativa di valorizzazione territoriale, pensata per promuovere il commercio come fattore di aggregazione economica, sociale e culturale. L’obiettivo è sostenere l’attrattività dei luoghi, favorire l’equilibrio tra diversi format commerciali e rafforzare la capacità dei territori di presentarsi con un’identità riconoscibile.
Alla base c’è una regia unitaria e, soprattutto, un partenariato pubblico-privato: i Comuni lavorano insieme alle imprese e alle associazioni di categoria, con la possibilità di coinvolgere anche altri soggetti interessati a livello locale. Non si tratta quindi semplicemente di delimitare un’area commerciale, ma di costruire una programmazione comune fatta di investimenti, iniziative, servizi e interventi di rilancio.
I numeri
In Lombardia i Distretti del Commercio sono oggi 236. Ma c’è da fare una precisazione: la maggioranza è costituita dai Distretti Diffusi di rilevanza Intercomunale (i Did), che sono 161 e rappresentano circa il 60% del totale. I Distretti Urbani del Commercio (Duc), sono invece 75, circa il 40%.
La differenza è sostanziale. I Duc si sviluppano all’interno di un solo Comune, o di una parte del suo territorio, e riguardano in particolare i capoluoghi e i centri di dimensioni maggiori. I Did nascono invece dall’aggregazione di più Comuni e rappresentano la formula più utilizzata nei territori dove il commercio e i servizi vengono organizzati su una scala sovracomunale.
Più della metà dei 1.506 Comuni lombardi aderisce oggi a un Distretto del Commercio. Nel caso dei Did il numero di enti coinvolti può essere molto elevato e, in alcuni casi, superare i 15 Comuni.
I Distretti del Commercio
Dentro questa geografia regionale, la provincia di Brescia occupa un posto di primo piano. Nel bresciano ci sono 35 Distretti del Commercio, di questi 10 sono Duc e 25 sono Did. Per numero di Distretti Diffusi, Brescia è seconda in Lombardia soltanto a Bergamo, che ne conta 26.
La diffusione territoriale è molto ampia. I 25 Did comprendono complessivamente 126 Comuni bresciani e – se si contano gli altri dieci Duc – In totale sono 136 i Comuni della provincia inseriti in un Distretto del Commercio. Tradotto in termini territoriali, significa che una quota molto consistente della provincia aderisce a uno strumento pensato per programmare in maniera coordinata politiche a favore del commercio locale.
I dieci Duc della provincia sono quelli di Brescia, Chiari, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Ghedi, Gussago, Montichiari, Ospitaletto, Palazzolo sull’Oglio e Rovato. Si tratta, non a caso, di alcuni dei principali poli urbani e commerciali del territorio, distribuiti tra capoluogo, Garda, Bassa, Ovest bresciano e Valle Camonica.
Dai centri urbani alle aggregazioni tra Comuni
Come detto, la maggior parte dei Comuni fa parte dei Did. Il Distretto non coincide più con un singolo centro, ma diventa uno strumento attraverso il quale più Amministrazioni costruiscono una strategia comune. La dimensione delle aggregazioni è molto diversa da territorio a territorio. Tra gli esempi più estesi c’è «La Montagna e l’Industria», che raccoglie 14 Comuni della Valtrompia. «Antichi Borghi di Valle Camonica» comprende invece otto Comuni, mentre il distretto «Via del Marmo» ne riunisce sette.
Accanto a questi ci sono numerose aggregazioni più piccole, composte da tre, quattro, cinque o sei Comuni. Le strategie vengono costruite spesso su scala di valle, di area omogenea o di sistema urbano, mettendo insieme centri che condividono flussi di mobilità, servizi e bacini commerciali. Per i Comuni con meno di 15 mila abitanti questa logica è anche alla base della disciplina regionale: per costituire un Did devono aggregarsi almeno tre enti, con una continuità territoriale complessiva. Il risultato è una rete che copre larga parte della provincia e mette insieme realtà molto diverse tra loro.
Il Duc di Brescia
Nel capoluogo il Distretto Urbano del Commercio assume naturalmente una dimensione diversa. Il Duc Brescia conta più di 1.850 attività economiche e interessa una parte rilevante del tessuto commerciale e imprenditoriale cittadino. La componente più numerosa è rappresentata dal commercio, che pesa per il 35,2% e comprende oltre 660 attività. Seguono la somministrazione di alimenti e bevande, con il 15,9% e più di 300 attività, l’artigianato, con il 12% e oltre 230 attività, e il terziario direzionale, che vale l’11,3% e supera le 210 attività.
Il Duc non coincide però con un’unica area omogenea. Il territorio viene suddiviso in diverse vocazioni urbane, che raccontano altrettante parti della città: dal Quadrilatero a Palestro-Mercato, da Corso Magenta a Dante, da Mameli a San Faustino, passando per Carmine, Garibaldi, Martiri della Libertà, Cavour-Gramsci-Moretto, Cattaneo-Trieste-Tosio, Arnaldo, Università, Assi Sud Palestro, Camera di commercio e Stazione.
È una suddivisione che prova a leggere le diverse identità economiche del centro e delle aree immediatamente connesse, evitando di considerare il commercio cittadino come un sistema uniforme.
La ridefinizione del distretto cittadino
L’attuale configurazione del Duc di Brescia è anche il risultato di un percorso di revisione avviato negli anni scorsi. Il Comune indica come organo di governance del Distretto il Comitato per lo sviluppo economico locale. Dopo la ricognizione regionale avviata nel 2019, il Comitato affidò al laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano la redazione di un piano strategico dedicato al rilancio delle attività economiche urbane del centro storico e delle aree imprenditoriali immediatamente adiacenti.
Lo studio venne completato nel febbraio 2020 e contribuì alla definizione della nuova geografia del Duc cittadino. L’analisi non era limitata alle sole attività commerciali in senso stretto, ma prendeva in considerazione un sistema economico urbano più ampio, nel quale convivono negozi, pubblici esercizi, artigianato e servizi.
Da qui deriva anche una concezione più larga del Distretto: non semplicemente uno strumento di sostegno ai negozi, ma una piattaforma attraverso la quale intervenire sulla qualità e sull’attrattività degli spazi urbani, sulla capacità di collaborazione tra operatori e sulla relazione tra commercio e vita cittadina.