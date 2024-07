Ipotesi disperso nel fiume Oglio, ricerche in corso

Le squadre sono pronte. Sulla riva del fiume in piena. Sommozzatori ed esperti di ricerche in ambito fluviale dei Vigili del fuoco. Per ora però non è ancora chiaro se ci sia una persona da cercare oppure no.

Tutto accade a Palazzolo dove è stata allestita la base per una eventuale ricerca. Ieri sera una ragazza ha contattato i carabinieri dicendo di aver scorto una persona gettarsi nel fiume Oglio dal ponte della ferrovia e di aver subito dopo sentito il tonfo. Già ieri sera è intervenuto l'elisoccorso e la zona è stata pattugliata dall'alto e da terra fino alle 23.

Il fiume Oglio è in piena - © www.giornaledibrescia.it

Questa mattina è stato allestito il campo base in piazza Giovanni XXIII in attesa di indicazioni. Il fiume è in piena e la corrente troppo forte perché una squadra entri in sicurezza, ma soprattutto non risultano persone scomparse in zona nelle ultime ore.