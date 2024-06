Disperso nel lago a Gargnano, il corpo non è stato localizzato

Le ricerche hanno avuto ancora esito negativo: il corpo di Guozheng Zhu, il barista cinese di 44 anni di Toscolano Maderno sparito sabato nelle acque del lago di Garda a Gargnano - in una zona profonda 240 metri - non è stato ancora recuperato. Per l’esattezza non è stato nemmeno localizzato dalle sofisticate apparecchiature di profondità utilizzate da due motovedette delle Guardia costiera, dai sub appositamente giunti sul Garda da San Benedetto del Tronto, e dai Volontari del Garda di Salò, che hanno in dotazione apparecchiature d’avanguardia.

Ieri mattina, dopo una notte di stop a causa delle avverse condizioni meteo, sono riprese le ricerche con quattro imbarcazioni, sotto la guida del comandante della Guardia Costiera Antonello Ragadale. La comunità cinese attende di ora in ora notizie sul ritrovamento del corpo. I carabinieri hanno assicurato alla moglie, alle due figlie ai familiari il massimo impegno.

Tommaso, così lo chiamavano tutti, gestiva da tempo il Furious Pub in via Marconi a Toscolano. Simpatico, affabile, integrato nel contesto gardesano. Mesi fa aveva avuto problemi di salute, ma con la sua grinta li stava superando.