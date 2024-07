Discarica Vallosa, oggi il vertice tra Regione Lombardia e sindaci

Sotto la lente i terreni «mai analizzati» e il tema della bonifica per l'area di Passirano. L’Arpa è al lavoro sul dossier: c’è l’ipotesi nuove indagini

3 ' di lettura

I piezometri alla discarica Vallosa di Passirano

Le posizioni di partenza, il minuto prima di sedersi attorno al tavolo istituzionale sono queste: Lombardia, sindaci di Passirano, Paderno e Ospitaletto pro bonifica; per il Consorzio Franciacorta nullaosta; comitati ambientalisti divisi (quelli locali, come il circolo Legambiente, «assolutamente pro bonifica», quelli del capoluogo contrari perché, in estrema sintesi, «il viaggio» di rifiuti pericolosi è giudicato a sua volta pericoloso). Sotto i riflettori c’è il caso Vallosa, protagonista dell