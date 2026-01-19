Giornale di Brescia
Disastro Spagna: ipotesi giunto saltato tra binari

Tecnici spagnoli al lavoro per accertare le cause
l presidente regionale andaluso Juanma Moreno (al centro) e il ministro della Salute regionale Antonio Sanz (al secondo piano) parlano con un soccorritore presso il centro sportivo Adamuz ad Adamuz - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Potrebbe essere dovuto a un giunto che prima dell'incidente è saltato creando uno spazio tra due sezioni di binario che via via si è allargato al passaggio dei treni, l'incidente ferroviario di ieri sera in Spagna. È questa una delle ipotesi, secondo quanto si apprende, a cui i tecnici spagnoli stanno lavorando per accertare quanto accaduto.

L'ipotesi è che le prime carrozze siano passate mentre lo spazio si allargava finché, arrivate all'ottava, è avvenuto il deragliamento. L'ottava carrozza avrebbe portato con sé anche la sesta e la settima. 

