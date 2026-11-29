Ha posto l’accento sulla corresponsabilità il vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada in occasione della messa celebrata oggi pomeriggio in Cattedrale, in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Un cerimonia molto partecipata, nella quale tante famiglie hanno ringraziato il vescovo per l’attenzione e la vicinanza dimostrata in questi anni.
L’omelia
«Dentro il cammino della vita ogni persona è chiamata a sperimentare la sua fragilità. E ad essere un dono. Perché ciascuno di noi ha qualcosa da condividere e da ricevere», ha detto monsignor Tremolada riferendosi all’esperienza della solidarietà e della corresponsabilità. In chiusura è intervenuto anche padre Domenico Fidanza, referente per la disabilità, ribadendo l’importanza del messaggio del vescovo sulla «corresponsabilità nell’edificazione della Chiesa».