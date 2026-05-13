A dieci anni dal terremoto Gualdo e Castrezzato rafforzano l’amicizia

Un’amicizia nata nel momento più buio , diventata nel tempo un legame autentico e oggi suggellata da un atto ufficiale. Il Comune di Castrezzato e quello di Gualdo , in provincia di Macerata nelle Marche, celebrano il loro gemellaggio , scrivendo un nuovo capitolo di una storia fatta di solidarietà concreta, memoria condivisa e rapporti umani mai interrotti.

Sono passati quasi dieci anni dal terremoto del 24 agosto 2016 che colpì il Centro Italia, devastando territori, vite e identità e lasciando una ferita ancora aperta nel cuore del Paese. In quei giorni il Giornale di Brescia lanciò l’iniziativa «Non lasciamoli soli» , capace di raccogliere oltre un milione e 700mila euro destinati alla ricostruzione della scuola di Gualdo.

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La delegazione dalla Bassa

Da quella spinta solidale nacque anche il legame con Castrezzato. Una delegazione diede vita al progetto «Castrezzato abbraccia Gualdo», inizialmente mosso dall’onda emotiva del sisma ma cresciuto negli anni fino a trasformarsi in un rapporto duraturo. È qui che affonda le radici l’attuale Gruppo Abbraccio, presieduto dall’ex vicesindaca Annarosa Terlenghi, che nel tempo ha promosso iniziative di sostegno e accoglienza, dall’ospitalità ai ragazzi di Gualdo - iniziata con una due giorni nel 2017 e proseguita con visite, scambi e aiuti concreti, come la donazione di libri e arredi per la biblioteca - fino all’impegno verso altre emergenze, con l’accoglienza dei giovani colpiti dal terremoto in Emilia e di una famiglia di rifugiati ucraini. «Siamo una comunità del fare - sottolinea la presidente Terlenghi - e l’iniziativa per Gualdo lo ha dimostrato nel migliore dei modi».

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Come è nata

Ricordi e passaggi che riportano all’intuizione iniziale dell’avvocato Mariagrazia Buratti, anima del progetto, che coinvolse l’intera comunità, dalle realtà associative come Avis e Aido al gruppo Alpini, fino al mondo sportivo con Asd Casrezzato, Tennis club, Pallamano, Golf, Kartodromo e maneggio, passando per Cavalli musica e le attività commerciali del paese. «Passando davanti alla sede del Giornale di Brescia lessi "Gualdo, duecentoseiesimo comune bresciano" - spiega -. Da lì decisi di contattare il sindaco di Gualdo, Giovanni Zavaglini, e proposi di ospitare una delegazione a Castrezzato. Ne parlai con mio fratello Angelo e con gli amici più stretti (Giovanna, Carla, Narcisio, Renato) e Giovanni Briola, oltre alla sindaca di allora, Gabriella Lupatini, e a don Mario Stoppani, che mi diedero carta bianca».

La consegna di un dono alla scuola di Gualdo

Un progetto che ha coinvolto tutto il paese: «Ospitammo i ragazzi per due giorni, tra attività sportive e artistiche, unendo anche i commercianti. Nella primavera del 2018 consegnammo i libri raccolti per la loro biblioteca, insieme a una libreria. Ci invitarono poi all’inaugurazione della scuola e da allora non abbiamo mai interrotto questo rapporto, ci sentiamo per ogni necessità».

L’ufficialità

Un legame cresciuto nel tempo, fino a un momento simbolico recente. «Durante una nostra visita - prosegue Buratti - il Comune di Gualdo ha convocato un Consiglio comunale straordinario, deliberando all’unanimità la riconoscenza verso i cittadini di Castrezzato per quanto fatto nel post terremoto. Un gesto che ci ha lasciato senza parole e che abbiamo riportato al sindaco di Castrezzato, Luigi Cuneo, da cui è partito l’iter per il gemellaggio». Un gesto arrivato al cuore anche dell’Amministrazione attuale.

«Sono onorato di aver ufficializzato un gemellaggio con un comune che a livello dell’intera provincia di Brescia si era deciso di adottare - spiega il sindaco di Castrezzato Luigi Cuneo -. Quando ho visto l’emozione del gruppo rientrato da Gualdo mi sono chiesto cosa potessi fare per consolidare questo rapporto di amicizia. Ho proposto questo gemellaggio che prevederà attività di scambio culturale, tradizioni, iniziative sportive congiunte e la proposta è stata accolta con entusiasmo».

Riconoscenza

Parole cariche di emozione anche da parte del primo cittadino di Gualdo, Zavaglini. «Castrezzato, nel momento più buio della nostra comunità, ci è stato vicino con iniziative che hanno contribuito a risollevare il morale della popolazione. Da qui nasce questo gemellaggio. Nel 2017 ci accolsero con tutti gli onori, grazie all’amministrazione guidata da Gabriella Lupatini e al lavoro straordinario dell’avvocato Mariagrazia Buratti. Già dalla prossima estate partiranno nuove iniziative per rafforzare questo legame».

Anche i giovani impegnati per aiutare Gualdo

Poi, con voce commossa, aggiunge: «Quello che Brescia ha fatto per noi è stato qualcosa di grande. La nostra gratitudine è eterna. Ci ha aiutato a ripartire, donandoci una scuola bella e funzionale. Ancora oggi mi emoziono quando parlo di Brescia».