A Salò il Natale inizia un mese prima

Per destagionalizzare, per una città che vive tutto l’anno, per fare comunità, per allietare il soggiorno dei turisti ma anche le giornate dei residenti. Tanti gli obiettivi che il Comune persegue con il cartellone «Salò Natale d’Incanto», che animerà la cittadina attorno al golfo dal 23 novembre a gennaio inoltrato, ufficializzato ieri dal sindaco Francesco Cagnini affiancato dal consigliere con delega al commercio e turismo Andrea Battani e dal presidente della Pro loco Nicola Tranquilli.

Le novità

Tante le novità in programma, a cominciare dal ritorno della festa di capodanno sul lungolago, con i fuochi sul golfo allo scoccare della mezzanotte, che mancava dai tempi pre Covid.

«Tre i punti cardine della programmazione – spiega il sindaco –: comunità, famiglia e territorio. Perché sono proposte per tutti, residenti e turisti, con diversi focus dedicati alla famiglia e ai bambini, che faranno vivere la magia del Natale anche nelle frazioni e in tutto il centro storico, con eventi itineranti pensati per sostenere l’intero comparto commerciale». Che con 258 negozi di vicinato è, lo ricordiamo, la spina dorsale dell’economia salodiana.

Piazza Serenissima a Salò © www.giornaledibrescia.it

Per Marco Girardi, presidente del consorzio turistico Garda Lombardia, il cartellone salodiano «è una risorsa preziosa per tutto il territorio. Il Garda – dice – è un brand mondiale che non conosce stagioni e queste proposte sono una motivazione importante nella scelta della meta per le vacanze di Natale». Tra le novità il coinvolgimento di Piazza Serenissima, palcoscenico del Natale dei Bambini con giostra e spettacoli, il mercatino Christmas Design Market e le visite guidate «Tracce della storia a Salò».

Le conferme

Tante anche le conferme. Come la pista vista lago per il pattinaggio su ghiaccio, dal 23 novembre in piazza Vittoria, il gran galà dello sport, il Villaggio di Babbo Natale, le luminarie che, promette Battani, «lasceranno senza fiato», e l’immancabile momento magico dell’arrivo di Santa Lucia con l’asinello del Gruppo Alpini. Poi ancora concerti, spettacoli itineranti e tante altre occasioni per vivere Salò durante le feste. «La programmazione – dice Cagnini – non si è fermata con la fine dell’estate e dopo un autunno dedicato alla cultura, ecco gli eventi di Natale».