Desenzano, riqualificata via Caporali: 71 parcheggi gratis in più

Settantuno posti auto in più, per sempre gratis. Da ieri il parcheggio di via Caporali a Desenzano è di nuovo aperto al pubblico: «Prima qui c’erano crateri – ha spiegato ieri all’inaugurazione il vicesindaco e assessore al Bilancio Stefano Medioli –: la ghiaia accumulava polvere e le buche creavano disagi. Ora abbiamo risolto il problema, migliorando l’area con un intervento completo di riqualificazione».

L’investimento

Presenti al taglio del nastro, ieri mattina, anche gli assessori ai Lavori pubblici Giovanni Maiolo e all’Ecologia Cristina Degasperi, oltre al personale del Comune per gli ultimi ritocchi. Il parcheggio, che include 71 stalli di cui 3 riservati a persone con disabilità e 18 a disco orario per garantire una rotazione di due ore, è stato realizzato con un investimento complessivo di 700 mila euro, suddivisi tra l’acquisto del terreno e i lavori di sistemazione.

I lavori

Nuovo fondo, dunque, ma anche nuova illuminazione e, in futuro, anche le telecamere di sicurezza. Medioli ha accennato a possibili sviluppi futuri per l’area, che potrebbe essere attrezzata per accogliere anche moto e biciclette. «Essendo una struttura di proprietà comunale, non ci sono ostacoli per eventuali implementazioni, salvo quelli legati alla sovrintendenza».

Medioli, poi, l’ha detto a chiare lettere: «Non è mai stato pensato come un parcheggio a pagamento e, almeno finché ci sarà l’amministrazione Malinverno, rimarrà gratuito». Il vicesindaco ha poi precisato che gli stalli a disco orario non preludono a una futura tariffazione, ma sono stati introdotti per evitare che il parcheggio venga utilizzato come deposito a lungo termine. «Abbiamo voluto favorire una rotazione, perché purtroppo altri parcheggi finiscono per diventare garage per pochi».

Necessità di stalli

Il tema dei parcheggi è stato affrontato anche in relazione al contesto generale di Desenzano, dove il numero di stalli disponibili è nettamente inferiore rispetto ad altre località limitrofe, come pure delle richieste avanzate dai cittadini. Tempestiva, in questo senso, è stata l’interpellanza presentata proprio ieri dai consiglieri Pd Bernardo Comini e Andrea Palmerini, che hanno chiesto quando saranno istituiti gli stalli per i residenti nel parcheggio di via Cavour, promessi dall’Amministrazione nell’aprile del 2023. «È una necessità che abbiamo in nota. Compatibilmente con le disponibilità – ha spiegato Medioli –, valuteremo soluzioni, anche se alcune delle proposte sperimentate in passato, come le strisce arancioni, si sono rivelate poco utilizzate».