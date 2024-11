A Desenzano i livelli di batteri nel lago sono preoccupanti

Livelli di escherichia coli ed enterococchi fino a migliaia di volte superiori ai limiti di balneabilità, indice della presenza di reflui fognari. È questo il risultato del monitoraggio durato un anno promosso da Movimento Cinque Stelle e L’Altra Desenzano (Sinistra Italiana e Articolo Uno) su cinque scarichi a lago: il canale tra la Zattera e Villa Bober, il torrente nei pressi di Villa de Asmundis, gli scarichi tra Spiaggia d’oro e porto di Riivoltella, alla Maratona e sul lungolago vicino al monumento ad Achille Papa.

Leggi anche Specie aliene nel lago di Garda: trovato a Sirmione il Trigol Mantovano

La verifica

L’obiettivo, sottolinea Andrea Spiller, che rappresenta i gruppi in Consiglio comunale, era «verificare la situazione per spronare il gestore Acque Bresciane e il Comune, ciascuno per le proprie competenze, a tornare a investire sulla tutela del lago. Dal 2020-2021, quando erano stati stanziati circa 2,5 milioni di euro, non è stato fatto nulla».

Il M5s aveva già effettuato un censimento degli scarichi nel 2017. E nonostante gli interventi successivi abbiano portato a miglioramenti, molte criticità persistono.

I risultati

I nuovi campionamenti, effettuati a ottobre 2023, gennaio e luglio 2024, hanno infatti rivelato valori superiori ai limiti previsti dalla norma sulla balneabilità (1.000 unità formanti colonia per 100 millilitri per l’escherichia coli, 500 ufc per 100 ml per gli enterococchi).

Nei pressi di Villa Bober, i livelli di escherichia coli sono aumentati da 170 a ottobre a 13.000 a luglio; analogo incremento per gli enterococchi, passati da 210 a 19.000.

Nel canale de Asmundis, i valori di escherichia coli sono scesi sotto 800 a gennaio, per poi schizzare a 48.000 a luglio, mentre gli enterococchi hanno raggiunto a luglio un picco di 3.600.000. Al porto di Rivoltella, i livelli di escherichia coli sono aumentati da 510 a gennaio a 4.300 a luglio, gli enterococchi da 75 a 2.000. Per lo scarico Maratona, i valori di escherichia coli sono scesi a meno di 800 a gennaio, per risalire a 5.700 a luglio, mentre gli enterococchi sono arrivati a 17.000. Infine il lungolago: i livelli di escherichia coli hanno raggiunto 8.900 a luglio, con gli enterococchi a 6.800.

L’analisi dei dati

Questi dati «indicano non solo la presenza di reflui, ma – sottolinea Spiller – presumibilmente anche di altri inquinanti non indagati».

E sono indice, lo rileva Franca Roberti di Si, «di un legame con la stagionalità: i picchi si registrano quando aumenta la presenza turistica».

Sul tema è intervenuta anche la consigliera regionale M5s Paola Pollini: «Siamo ancora lontani dall’obiettivo di tutelare il Garda. Finalmente, però, arriva in commissione Ambiente la mozione sulla depurazione del lago».

Presto inizieranno le audizioni e Pollini ha annunciato un imminente incontro con il prefetto.