Desenzano, corone sparite al cippo di Massadrino: esposto dell’Anpi

Le corone deposte il 25 aprile al cippo di Massadrino di Desenzano non c’erano più la mattina successiva. I cesti di fiori lasciati da Anpi Basso Garda, Comune e Cgil sarebbero stati asportati già nel pomeriggio della Festa della Liberazione, in un gesto che l’associazione partigiani definisce grave e da non lasciare passare sotto silenzio.

A segnalare l’episodio è stato il vicepresidente di Anpi Basso Garda Vito Mosca, che ha annunciato la presentazione di un esposto in commissariato.

«È un atto vile, da stigmatizzare e condannare senza ambiguità», osserva Mosca, richiamando il valore simbolico del luogo. Il cippo, collocato nel 2015 al termine del sentiero Madergnago-Massadrino, ricorda la battaglia combattuta il 27 aprile 1945 in località Fabbrica di Massadrino, in cui perse la vita anche il partigiano Angelo Memini. Proprio per questo, sottolinea Anpi, il gesto viene letto come qualcosa che va oltre un semplice atto vandalico.

«Può sembrare un fatto piccolo, ma non va lasciato correre», insiste Mosca. L’associazione richiama anche un episodio analogo avvenuto lo scorso anno al cimitero di Desenzano, ritenendo necessario segnalare formalmente quanto accaduto anche per evitare che simili gesti si ripetano.

Sull’episodio saranno ora gli accertamenti a chiarire eventuali responsabilità, mentre da Anpi arriva l’invito a non sottovalutare un gesto considerato offensivo verso la memoria della Resistenza.